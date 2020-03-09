Tekirdağ'dan kısa kısa
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
Osman İnan, Çanakkale, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediyesi, ilçede bulunan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenleyecek.

09.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:40
Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediyesi, ilçede bulunan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenleyecek.


Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı yazılı açıklamada, kültür etkinlikleri kapsamında ilçede öğrenim gören yaklaşık bin öğrenciyi Çanakkale'ye götüreceklerini belirtti.


Çanakkale Zaferi'nin en iyi şekilde bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu aktaran İnan, "Çanakkale, ecdadımızın yediden yetmişe savaştığı, kanını döktüğü, canını feda ettiği ama vatanını terk etmediği vatan toprağıdır. Çocuklarımız, bu tarih şuurunu yaşamaları için, o havayı teneffüs etmeleri için yarımadayı ziyaret edecekler. Bu gezi ile öğrencilerimizin tarihimizi milli duygularla, yerinde görerek, hissederek bilmelerini amaçladık." ifadelerini kullandı.

Günay, açılışa katıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çorlu ilçesinde bir market açılışına katıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada açılışı gerçekleştiren şubenin Tekirdağ'da tanınan bir market zinciri olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, "Halkının beğenisini kazanmış bir müessesemiz olup ayrıca odamıza kayıtlı üyemizdir. Mehmet Demir ve ailesini kutluyor, yeni şubemizin Çorlu'ya, Tekirdağ'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlarına ve işletme sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak Haber
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:40:51. #1.15#