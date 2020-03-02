02.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hayrabolu Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı yazılı açıklamada, hibe çöp kamyonunun ilçeye getirildiğini belirtti.



Daha güzel bir Hayrabolu için çalışmaya devam edecekelerini aktaran İnan, "Yaptığımız girişimler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir çöp kamyonu hibe edildi. Yeni aracımızla daha temiz ve daha güzel bir Hayrabolu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu aracın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerinden TNKÜ'ye ziyaret

Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (TNKÜ) ziyaret etti.

TNKÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi'nin gezdirildiği belirtildi.

Öte yandan öğrencilere bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA