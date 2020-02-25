25.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:17

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İdare Mahkemesi Başkanı Türker Karavaizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada ziyarette TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Başsavcı Güngör Karakoç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Karavaizoğlu'nun çalışmalar hakkında Vali Yıldırım'a bilgi verdiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Albayrak'tan üç aylar mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak mesajında üç ayların bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olduğunu belirtti.

Sevgi ve barışın İslamiyet'te çok önemli olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Recep, şaban ve ramazan ayları, manevi duygularımızın zenginleştiği, ilahi esintilerin kalplerimizi sardığı, gönüllerimizin mutlulukla dolduğu ve maneviyatımızın yükseldiği aylardır. Üç aylarda Allah'a sığınır, ibadetlerimizi yerine getirir, sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını en güzel yaşarız. Yüksek manevi duygularla girdiğimiz mübarek üç aylar, geçmişte olduğu gibi bu sene de birlik ve beraberlik duygularımızın pekişmesine, toplumsal bağlarımızın güçlenmesine vesile olacaktır.

Bu vesileyle üç aylara ulaşmanın mutluluğunu halkımızla paylaşıyor, mübarek recep, şaban ve ramazan aylarının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim."

Kaynak: AA