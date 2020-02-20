20.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:00

Çorlu Belediyesi ile Çorlu Kent Konseyince başlatılan proje kapsamında "Reşadiye Mahalle Meclisi" oluşturuldu.

Konseyin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Trakya'da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birlikte yönetim ilkesinin, demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Sarıkurt, "Reşadiye Mahalle Meclisimizin çalışmalarıyla diğer tüm mahallelerimize örnek olacağına inanıyorum." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yavuz ise pilot bölge seçtikleri Reşadiye Mahallesi'nde bu çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Yüksel pazar esnafını ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Pazar esnafının sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Yüksel, "Pazar esnafımızla bir araya geldik. Onların taleplerini dinledik. Bundan sonra da sık sık ziyaret ederek yanlarında olacağız." dedi.

Kaynak: AA