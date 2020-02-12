12.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:20

Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (TNKÜ) ziyaret etti.

TNKÜ'den yapılan açıklamada, öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrencilere, üniversite hakkında bilgiler verildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarete 40 öğrencinin katıldığı belirtilerek,"Yüksekokul yetkililerince geziye katılan 40 öğrenciye puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca üniversite hakkında ayrıntılı tanıtıcı bilgiler verilerek, üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı." ifadeleri kullanıldı.

Yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kumbağ Mahallesi'nde beton yol serim çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ekiplerimiz Süleymanpaşa ilçemize bağlı Kumbağ Mahallemizde beton yol çalışmalarını tamamladı. Halkımıza hayırlı olsun. Tekirdağ il genelinde yol çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA