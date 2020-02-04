04.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:42

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince semt pazarlarında "tartı kontrol noktası" oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, pazar yerleri uygulama yönetmeliği kapsamında, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, semt pazarlarının giriş ve çıkış noktalarına hileli satışların önüne geçebilmek amacıyla elektronik tartı aletleri koyduğunu ifade eden Sarıkurt, "Zabıta ekiplerimiz tartı kontrol noktalarında vatandaşımızın yanında oluyor. Onlara her türlü konuda yardımcı olan ekiplerimiz, kurallara uymayan pazarcı esnafına yasal işlem uyguluyor." dedi.

Çorlu'nun nüfusu 270 bin 944

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorlu'nun nüfusu 270 bin 944 oldu.

2018 yılında 262 bin 862 olan Çorlu'nun nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 8 bin 82 kişilik artışla 270 bin 944'e yükseldi.

Bu nüfusun 138 bin 555'i erkek, 132 bin 389'u kadınlardan oluşuyor.

Çorlu'nun nüfusu en yüksek mahallesi 39 bin 382 kişiyle Şeyhsinan Mahallesi olurken, nüfusu en az mahallesi ise Mahksutlu Mahallesi olarak belirlendi.

Ergeneli sporcu milli takıma seçildi

Antalya'da 18 - 25 Ocak'ta düzenlenen "2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası"nda Ergene ilçesini temsil eden Ateş Atabey Ayhan, turnuvada derece alarak milli takım kadrosuna seçildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 2 bin 557 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele veren Ergeneli sporcu Ateş Atabey Ayhan'ın, milli takım kadrosuna seçilme başarısı gösterdiği için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Ergene Belediyesinin desteklediği Ayhan, üç yıldır üst üste katıldığı şampiyonada her yıl derece alarak Ergene'yi başarıyla temsil ettiğini belirten Yüksel, en son yapılan şampiyonada Antalya'da da başarılı sonuçlar alarak milli takıma seçildiğini kaydetti.

Kaynak: AA