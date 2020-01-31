31.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:28

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, sınavlar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, kaymakamlar, il milli eğitim müdürü ve ilçe milli eğitim müdürleri, ölçme ve değerlendirme sınav hizmetlerinden sorumlu şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halit Eren tarafından, il genelinde yapılan ortak sınavlar ile 2019 LGS ve YKS verilerini ilçe bazlı olarak değerlendirmesi, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Sonuç Açıklama Sisteminin tanıtımını ve 2020 yılı LGS ve YKS ile ilgili rehberlik faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, sunumların, Tekirdağ'da eğitim gören ve eğitim veren her iki kesim için de faydalı olacağına inandığını belirterek, "Eğitim ordusunun fertleri olarak sizlerin üzerine düşen görev, yarının Türkiye'sine, yarının dünyasına hazır fertler yetiştirmektir. Eğitimin kalitesini, durumunu görebilmemiz, değerlendirebilmemiz açısından ölçme ve değerlendirme gereklidir." ifadelerini kullandı.

-Oda ve borsa başkanlarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli il, ilçe oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile meclis başkanları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile yapılan görüşmede, oda ve borsaların proje ve çalışmalarına dair bilgi paylaşımında bulunuldu.

Oda ve borsa başkanları kendi bölgeleriyle ilgili ve üyelerden gelen istek ve önerileri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Değerli Başkanımıza Trakya oda ve borsalarının bir ve beraber olduğunu, bölge adına olan her çalışma ve projede birlikte hareket ettiğimizi ifade ettik. Başkanımızın 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' anlayışını kendimize her daim düstur edindiğimizi bir kez daha yineledik. Yoğun çalışma temposunda bizlere zaman ayırdığı için Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na Tekirdağ iş dünyası adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA