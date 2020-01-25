25.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:36

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Malkara ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Yel, burada yaptığı açıklamada, il genelinde sağlık hizmetlerinde fazla bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.

Eğitim alanında 2 bin olan derslik sayısını yaklaşık 3 bine çıkardıklarını anlatan Yel, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da 153 milyon liralık yeni tesislere imza atıyoruz. Gençlik ve spor yatırımları da dahil 2020 yılında birçok temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Belediyelerin hükümet hızına yetişemediklerini görüyoruz. İlimize gelen ödenekler çok artmıştır. 1,5 milyar lira bütçesi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorunları çözen değil, sorunları halının altına süpüren bir belediyecilik anlayışı, sorunları görmezden gelen bir belediyecilik anlayışı ile çalışmaktadır."

Milletvekili Yel, Süt Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Muhtarlar Derneği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası başkanlıklarını da ziyaret etti.

Yel, bakanlıkların çiftçilere ve üreticiye her konuda büyük destekler verdiğini kaydetti.

Emlakçılar Derneğinden Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret

Kapaklı Emlakçılar Derneği Başkanı Kemal Özel ve yönetim kurulu üyeleri, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Bir süre önce yeniden dernek başkanlığına seçilen Özel, çalışmaları hakkında Çetin'e bilgi verdi.

Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyetten dile getirerek Özel ve ekibine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA