08.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:10

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sıcak bir ortam sunmayı istedikleri sokakta yaşayan kişileri vatandaşların zabıta müdürlüğüne bildirmelerini istedi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk günlerde sokakta yaşayanlara sıcak bir ortam sağlamak adına ilçedeki otel ve pansiyon işletmecileri ile geçen günlerde görüştüklerini anımsattı.

Vatandaşlardan sokakta yaşayanları 0282 6847665 numaralı telefona bildirmelerini isteyen Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Soğuk kış günlerinde kentimizde yaşayan hiç kimsenin dışarıda yardıma muhtaç kalmaması en büyük arzumuz. Bu nedenle kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için el ele verdik.

Sokakları ve metruk yapıları mesken edinen evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın soğuk kış günlerinde mağduriyetlerini giderebilmek için otel ve pansiyon işletmecilerimiz ile başlattığımız çalışma kapsamında onlara sıcak bir yuva sunmak istiyoruz.

Muhtaç olanlara yardım eli uzatabilmek için bu konuda siz değerli vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Gelin, el birliğiyle bu şehirde kimseyi kimsesiz bırakmayalım."

Ballı, masa tenisinde şampiyon oldu

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi branşı sporcusu Mert Ballı, Lüleburgaz'da düzenlenen 1. Trakya Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Lüleburgaz ve Çorlu'dan 260 sporcu Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu'nda mücadele etti.

Özel Sporcular kategorisinde mücadele eden Mert Ballı birinci oldu.

-Toplu nikah kayıtları başladı

Ergene Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenleyeceği toplu nikah töreni için kayıt almaya başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından düzenlenecek toplu nikah töreni için kayıtların başladığını ifade etti.

Son başvuru tarihinin 8 Şubat olduğunu anımsatan Rasim Yüksel, şunları kaydetti:

"Ergene Belediyesi olarak 14 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz güzel bir organizasyon ile çiftlerin hayatlarında bir kez yaşamayı arzuladıkları bu günün yaşamlarında unutulmaz bir anı olarak kalması hedefindeyiz. 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle evlenecek çiftleri bir araya getirmek ve mutluluklarını paylaşmak bizler içinde büyük bir sevinç kaynağı."

Kaynak: AA