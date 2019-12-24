24.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:22

Çorlu ilçesinde anaokulu öğrencileri hayvan bakımına ilişkin bilgilendirildi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri, özel bir anaokulunda düzenlenen eğitimde, sokak hayvanlarının ihtiyaçları, yaralanma ve hastalanma durumlarında yapılması gerekenler ve sokak hayvanlarını sahiplenme gibi konularda bilgiler verdi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veterineri Ahmet Çavdar, öğrencilere gelecekte seçebilecekleri veterinerlik mesleğini de anlattıklarını belirterek, "Bakımevine gelen hayvanlarla ilgili olarak kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve tedavi gibi konularda uygulanan prosedürler ile sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemini çocuklarımıza anlattık. Hepsinin yüzündeki ifadeden programın verimli geçtiği anlaşılıyor. Her yıl bu eğitici öğretici programlara devam ediyoruz." diye konuştu.

Marmaraereğlisi'nin tanıtımı için posta pulu bastırıldı

Marmaraereğlisi Belediyesi ilçenin tanıtımı için posta pulu bastıdı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, belediyede düzenlediği toplantıda, Tekirdağ PTT Başmüdürlüğü'nün desteğiyle ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere posta pulu bastırdıklarını söyledi.

Marmaraereğlisi için ilkleri gerçekleştirdiklerini anlatan Ata, "Artık belediye olarak hem yurt içi hem yurt dışı kurumsal gönderilerimizde kullanacağımız hizmet binamızın görselini taşıyan bize özel posta pulumuz bulunmaktadır. Bu sayede ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Emeği geçen PTT müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

TSD'den yapımı devam eden Atatürk Evi'ne destek

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çorlu Şubesi üyeleri, el emeği ürünlerden sağladıkları geliri yapımı devam eden Atatürk Evi'ne bağışladı.

TSD Çorlu Şube Başkanı Canan Naciye Yurdseven, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Yurdseven, engellilerin ürettiği ürünlerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçedeki bir alışveriş merkezinde açılan stantlarda satışıyla elde edilen bin 40 lirayı yapımı devam eden Atatürk Evi'ne bağışladı.

Başkan Sarıkurt, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Atatürk Evi'ne destek olmak amacıyla yapılan bağış dolayısıyla çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu projeye halkımızdan gelen güzel tepkiler bizleri çok mutlu etti. Tarihimize ve değerlerimize hep birlikte sahip çıktığımız için tüm halkımıza ve Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi'ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman en büyük engel sevgisizliktir dedik. Sakatlar derneği üyelerimiz kalplerinde ne büyük bir sevgi taşıdıklarını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA