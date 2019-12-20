20.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:36

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, muhtaç kişilere herkesin yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, evsiz vatandaşların sokakta kalmamaları için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda otel ve pansiyonların işletmecileri ve yöneticileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Sarıkurt, "Özellikle havaların gitgide soğuduğu şu günlerde muhtaç olan kişilere yardım eli uzatmalıyız. Bu konuda yalnızca belediyemizin değil şehrin tamamının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. El birliğiyle bu şehirde kimseyi kimsesiz bırakmayacağız. Hayırsever işletme sahiplerinin de yardımlarıyla ihtiyaç sahibi kimsesiz vatandaşların mağduriyetini çözüme kavuşturabileceğiz." diye konuştu.

Çorlu TSO Meclis Başkanı Noyan'dan TEKSİF Şube Başkanı Bozan'a ziyaret

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Çorlu Şube Başkanı Gültekin Bozan'ı ziyaret etti.

Sendikadaki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Şube Başkanı Bozan, toplu iş sözleşmeler hakkında bilgi aktardı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Bozan da, göreve geldikleri günden bu yana işçilerin şartlarını ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA