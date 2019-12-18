18.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:48

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) personeline 2019 yılında Teknik Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 21 bin 948 saat kurum içi eğitim verildi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ çalışanları ve hizmet verdiği sahada daha güvenli hizmet vermek için, kurum içi eğitimlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriyor.



Teknik Eğitim Merkezi'nde İş Başı Eğitim Programları dahilinde toplam 43 kişiye 5 bin 632 saat eğitim verilirken, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında da 833 kişiye toplam 16 bin 316 saat eğitim verildi.

TREDAŞ'ın Teknik Eğitim Merkezi'nde 2019 yılı genelinde 21 bin 948 saatlik eğitim süresince ders verildi.

-NKÜ ve İŞKUR arasında protokol imzalandı



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu arasında Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla protokol imzalandı.



Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ İŞKUR Müdürü Yaşar Esen protokole imza attı.

Törende Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Aytaç Moralar ve yardımcıları da hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile İŞKUR ile Çorlu Meslek Yüksekokulu arasında iş gücü piyasasının talep ettiği, niteliği ve üretkenliği çok daha yüksek, tekniker adaylarının yetiştirilmesi için, Uygulamalı Eğitim Modeli ve İşbaşı Eğitim Programının bütünleştirmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden semt pazarı denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Seyyar Pazarcılar Odası yöneticileriyle birlikte Perşembe pazarını denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan ortak denetimde, pazarcı esnafının tartıları kontrol edilerek, ürünlerin etiket ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Rutin olarak yürütülen denetimlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, denetimler sayesinde alışverişlerini güvenle yapabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA