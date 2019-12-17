17.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:08

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından ilçedeki muhasebe, mali müşavir ve firma sahiplerine "Finansal Okur-Yazarlık" eğitimi verildi.

Mali Müşavir Mesut Şenel tarafından verilen eğitimde katılımcılara muhasebe kayıtlarının önemi, mali tabloların önemi, mali tablolar kimler için gerekli, mizan tanımı ve hesapları, bilanço, gelir tablosu ve tablo analizleri konularında bilgiler verildi.

Finansal okur-yazarlık eğitimine oda ve borsa üyeleri, muhasebeciler ve mali müşavirler ile oda ve borsa personeli katıldı.

Okul yöneticilerine eğitim

Malkara ilçesinde okul müdür ve yardımcılarına "Yönetişim Yetkinlikleri Eğitimi" verildi.



Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda, Anadolu Vakfı Eğitimcisi Doç. Dr. Teoman Hekimoğlu tarafından, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallerde bulunan okulların müdür ve yardımcılarının katıldığı eğitim semineri verildi.

Doç. Dr. Hekimoğlu, eğitimde kurum kültürü, liderlik, eğitim sistemleri, takım yönetimi ve ekip çalışması,okul yönetimi, kurum, okul kültürü, sistem kurma, güçlü kişilik özellikleri, yönetim kuramları, yönetim süreçleri, konularında okul müdür ve müdür yardımcılarını bilgilendirdi.



Eğitim toplantısı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: AA