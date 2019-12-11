11.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:36

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ACES Europe ödül törenine katıldığını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi tarafından yapılan adaylık başvurusunun ardından 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) heyetinin Çorlu'ya geldiğini ve olumlu rapor verilmesi doğrultusunda Çorlu'nun "2020 Avrupa Spor Kenti" ilan edildiğini söyledi.

Kendilerinin bu vesile ile Brüksel'e davet edildiğini anlatan Sarıkurt, "Avrupa Spor Kentleri Federasyonunun Çorlu'muzu 2020 Avrupa Spor Kenti ilan etmesinin ardından şehrimizin marka değeri oldukça yükseldi. Çorlu'muzun marka değerini her geçen gün yükseltiyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Sporda bölge lideri olma hedefimiz bu ödülle taçlandı." dedi.

Marmaraereğlisi'nde ilaçlama ve temizlik çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama ve temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde tüm çöp konteynerlerinin yıkandığını ve ilaçlanarak daha hijyenik hale getirildiğini söyledi.

Olası koku problemlerinin bu şekilde ortadan kaldırıldığını belirten Ata, yağmur ve kanalizasyon hatlarına ait rögarlara buharlı ilaçlama yapılarak halkın daha sağlıklı koşullarda yaşaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Ata, ilçenin kalabalık bir yaz dönemi geçirdiğini ve sonrasında temizlik çalışmalarına önem verdiklerini anlatarak, "Bu şekilde yoğun bir dört ay geçiriyoruz. Bu sebeple kış döneminde Marmaraereğlisi halkının çok daha sağlıklı çevresel koşullarda yaşaması için hem çöp konteynerlerin de hem de kanalizasyon rögarlarında ilaçlama çalışmaları başlattık." dedi.

Çorlu Belediyesinin tekerlekli sandalye kampanyası devam ediyor

Çorlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlükler ve bağlı birimler tarafından toplanan kapaklarla temin edilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, "Engelleri Birlikte Aşalım Kapakları Birlikte Toplayalım" kampanyası ile 11 ayda 500 kilogramdan fazla kapak toplandığını ifade etti.

Belediye olarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalıştıklarını anlatan Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz 100 kilogram, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından müdürlükler ve bağlı birimlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 400 kilogram olmak üzere 500 kilogramın üzerinde her renkten topladığımız kapak ile temin edeceğimiz tekerlekli sandalyeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

Kaynak: AA