03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:06

Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yalnızca bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

"Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır" sözünün hiçbir zaman akıllardan çıkmaması gerektiğine işaret eden Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Her yeni projemizde engelli vatandaşlarımızın yararına olacak fikirler geliştiriyoruz. Spordan sanata, eğitimden iş yaşamına kadar hayatın tüm alanlarında faaliyet gösteren engelli bireylerimiz adeta 'Çorlu'da engel yok' diyerek göğsümüzü kabartıyorlar. Engellilerimizin sosyal yaşama daha aktif katılabilmeleri için hizmetler üretiyoruz.

Ardından Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından hazırlanan "Tut ellerimden engelleri aşalım" afişi gösterildi.

Zabıtadan öğrencilere eğitim

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine zabıta mevzuatları hakkında eğitim verildi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen eğitimde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, pazar yerleri uygulama yönetmeliği ve zabıta mevzuatları konularında bilgiler aktarıldı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar, iş yeri ruhsat servisi personeli Özgür Duran ve Hasan Eğilmez tarafından verilen eğitime, Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Zehra Aktaş ve Sevim Bilir ile 10. sınıf öğrencileri katıldı.

Marmaraereğlisi'nde "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" projesi

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe genelinde "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" projesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, geçen dönem bu projelere destek vermek amacıyla doğa ve çevre konularında birçok etkinlik düzenlediklerini ve bunların başında okullarda yapılan atık pil toplama yarışmalarının geldiğini söyledi.

Ata, çalışma kapsamında oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve bu konuda sıralamaya giren okullara çeşitli ödüller verdiklerini belirterek, "Özellikle bu sene etkinlikleri daha da arttırıp hem Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak hem de halkımızın çevre konusundaki duyarlılığını daha da arttırmak istiyoruz." dedi.

Geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerinin oluşturulması ve toplumca etkin kullanılması için bu bilincin oluşturulması gerektiğini ifade eden Ata, bu bilincin genç yaşta kazanılmasını sağlamak için okullarda verilen eğitim seminerleri ile öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA