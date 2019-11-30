30.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:46

Tekirdağ'da Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından, "Dünden Bugüne Kızılay" fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışı Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve kurum temsilcilerince gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Güngör, Türk Kızılayı ile her zaman gurur duyduklarını ifade ederek, "Kızılay'ın köklü tarihi ile duyduğumuz gururu, bu tarihin oluşmasından en büyük paya sahip bağışçıları ve bu köklü kurumun gerçek sahibi olan halkımızla paylaşmak için Türk Kızılayı'nın 151 yıllık geçmişini ve günümüzdeki çalışmalarını fotoğraflarla halkımıza sunmaya çalıştık." dedi.

NKÜ Ziraat Fakültesi'nde "Kariyer Günleri"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda, öğrencilerin kariyer planlarına ışık tutmak ve onların firmaları yakından tanımasını sağlamak amacıyla gerçekleşen programda Adama Turkey Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. Ürün Müdürü Ziraat Mühendisi Levent Başayan, firma ile ilgili bilgiler vererek mesleki tecrübe ve bilgilerini paylaştı.

Başayan, ziraat mühendisliği eğitimi, istihdam alanlarının ve mesleğin geleceği hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Etkinlik soru cevap bölümünün ardından sonra erdi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşunun 12. yılı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşunun 12. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.



Fen Edebiyat Fakültesi fuaye alanda düzenlenen etkinliğine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Dinç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz programda yaptığı konuşmada, fakültenin gelişmesini çok kısa sürede tamamlayan ve her geçen yıl üstüne koyan bir fakülte olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Halihazırda fakültemizde 14 profesör, 36 doçent, 29 öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 36 araştırma görevlimiz olmak üzere 124 akademik personel, 10 idari personel ve 5 yardımcı destek personelimiz ile eğitim öğretime devam ediyoruz. Hizmet ettiğimiz öğrenci sayısı 2 bin 891'dir. Şu ana kadar fakültemizden mezun olan öğrenci sayımız bin 132'dir. Öğretim üyelerimiz ulusal düzeyde başarılı 188 proje tamamlamışlardır."

Kaynak: AA