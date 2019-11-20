20.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:26

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Çorlu Şube Başkanı Gültekin Bozan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Bozan, ziyarette, toplu iş sözleşmesiyle ilgili Sarıkurt'a bilgi verdi.

Sendika olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Bozan, "Göreve gelmemizin ardından ziyaretlerimiz devam ediyor. Kurumlarla bir arada olmak ve beraber projeler üretmek için çalışmalarımız var. Sizlerden de bu manada destek bekliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkurt ise sendika ile yapılacak çalışmaların içerisinde olmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Marmaraereğlisi'nde yol yapım çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, "bozuk yol kalmayacak" sloganıyla yola çıktıklarını ve geniş bir proje hazırladıklarını söyledi.

Ata, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "İlçemiz genelinde büyük bir çalışma programı hazırladık. Bu kapsamda, belirlenen program dahilinde aciliyet sırasına göre ekiplerimiz yol yapım çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol çalışmalarının devam edeceğini anlatan Ata, "Çalışmalarımız bütün ilçeyi kapsıyor. İhtiyaç duyulan bölgeleri belirledik. Buralarda halkımızın daha rahat ve güzel yollarda ulaşım sağlaması için gerekeni yapacağız." diye konuştu.

Ergene'de, "Cem Evi Projesi" yatırım programına alındı

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçeye cem evi yapılması projesinin, 2020-2021 yatırım programına dahil edildiğini söyledi.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Ergene'de vatandaşlarımıza ne söz verdiysek sözlerimizi bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Hizmet kervanı güzel Ergene'miz de bu dönemimizde de devam edecek. Trakya'nın parlayan yıldızı Ergene'de insan odaklı çalışmalarımız ile gece gündüz demeden amacı sadece halkına hizmet olan belediyemizin hayata geçireceği bu güzel projelerimiz ile bölgemiz daha da büyüyecek ve gelişecek."

Kaynak: AA