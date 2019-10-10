10.10.2019 16:40

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan "Heraion Teikhos Antik Kenti"nde Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından yapılan kazı çalışmalarına destek verecek.

Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Karaevli Mahallesi'nde Trak medeniyetinin izlerinin bulunduğu Heraion Teikhos Antik Kenti'nde, Trakların sağlık ve kült merkezlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Albayrak, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokol ile şehrin kültürü ve turizmine destek olacaklarını ifade etti.

Çorlu Belediyesinin asfalt çalışmaları

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu genelinde farklı bölgelerde yol, parke taşı ve kaldırım yapımına devam ettiklerini, bu kapsamda belirlenen programda asfaltlama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde birçok noktada eş zamanlı çalışmaların devam ettiğini belirten Sarıkurt, uygulamaların aciliyet sıralamasına göre yapıldığını anlattı.

Sarıkurt, ekiplerin özellikle yaya ve araç trafiğinin en az olduğu saatlerde asfaltlama işlemlerini yürüttüğünü ifade ederek, "İlçemizde 2019'un ilk 10 ayında 60 tonun üzerinde asfalt serimi yaptık. Bunu, belirlenen program kapsamda, ilk müdahale edilmesi gereken acil bölgelerden daha az acil olan bölgelere doğru bir ivmeyle devam ettiriyoruz." dedi.

Çorlu Belediyesi olarak 10 aylık süreçte 71 bin 150 metrekare parke taşı ve 18 bin 200 metre bordür döşemesi yapıldığını kaydeden Sarıkurt, yıl sonuna kadar çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA