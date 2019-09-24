24.09.2019 16:30

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını ve geliştirdiği projeleri yerinde inceleyerek bazı projeleri örnek aldığın belirtti.

Başkanı Sarıkurt gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorlu'nun gelişmesi ve kent estetiğine fayda sağlayacak projeler üretilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Eskişehir'e keşif amacıyla araştırma etkinliği düzenlediklerini belirten Sarıkurt, Eskişehir'i ziyaret ederek örnek çalışmaları incelediklerini ve kendilerine de pay çıkarttıklarını anlattı.

Eskişehir'in simgesi haline gelen yerleri tek tek inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Sarıkurt, "En iyi örnekleri inceleyip kentimizin avantajlarıyla birleştirerek vatandaşlarımızla daha güzel bir Çorlu için el ele vereceğiz. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecek parklar inşa edecek ve ailecek keyifli vakit geçirilebilecek tesisler tasarlayacağız. Eskişehir bu anlamda örnek aldığımız kentlerden biri. Yıllar içerisinde geçirdiği köklü değişimine özendiğimiz marka şehrin gelişimini örnek alacağız. Eskişehir gibi biz de büyük başarılara imza atacağız. Kentimiz için gerçekleştirdiğimiz temaslar kapsamında Yılmaz Büyükerşen hocamızın ve ekibinin yaptığı bu güzel çalışmaları Çorlu'muzda uygulayacağımızı temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, genç ve dinamik ekibimizle kentimizi geleceğe taşıyacağız" dedi.

Çorlu'dan Kıbrıs'a uçak seferileri için girişim ziyaretleri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Başkanı İzzet Volkan ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Volkan ziyarette, Bakan Üstel'e Çorlu'dan KKTC'ye seferler başlatılması hususunda taleplerini iletti.

Çorlu'dan Ercan Havalimanı'na direk uçak seferlerinin başlatılması için Trakya'daki odalar ve borsalar olarak da destek vermeye hazır olduklarını belirten Volkan, ziyaretin çok başarılı geçtiğini aktardı.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel hastaları ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.

Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların iyi ve kötü gününde onların yanında olduklarını belirterek, bir takım hasta ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Ziyaretlerde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek dertlerini dinleme fırsatını da yakaladığını ifade eden Yüksel, "Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanede tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor" dedi.

Kaynak: AA