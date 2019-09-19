19.09.2019 16:43

Ergene ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı önünde tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ergene Temsilcisi Hasan Güven, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin ardından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şehit yakınları ile gaziler ve ailelerini Ergene Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde misafir etti.

Törene, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet İçlibaş da katıldı.

Çorlu Zabıtası'nda yaka kameralı dönem başlıyor

Çorlu Belediyesi zabıta personeli, teknolojik imkanları kullanarak denetimleri yaka kamerası ile kayıt altına almaya başlıyor.

Zabıta Müdürü Birol Uçar, yaptığı açıklamada, denetimlerde şeffaflık ilkesini uygulamalı bir şekilde hayata geçirdiklerini ve personelin daha teknolojik imkanlarla donatıldığını söyledi.

Bu uygulamanın kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirten Uçar, "Hem ses hem de görüntülü kayıt yapan kameralarla yapacağımız denetimler, yüksek çözünürlükle kayıt altına alınacak. Böylece zabıta ekiplerimiz ile pazarcılar, esnaf, vatandaşlar ve seyyar satıcılar arasında herhangi bir sorun yaşandığında veya bir şikayet söz konusu olduğunda kayıtlar delil teşkil edecek." dedi.

Bu uygulama ile bir yandan vatandaşların talepleri ve davranışlarını diğer yandan da zabıta memurlarının vatandaşlara karşı davranışlarını kayıt altına alacaklarını ifade eden Uçar, yaşandığı iddia edilen sorunların gerçek olup olmadığının da bu kayıtlar ile incelenme fırsatı olacağını kaydetti.

Dünya şampiyonundan ziyaret

Muaythai Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Enis Yunusoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 27 Ağustos-2 Eylül'de Güney Kore'nin Chungju kentinde düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ve Yokuş Fight Club Muaythai sporcusu Yunusoğlu, kazandığı başarının öyküsünü Sarıkurt'a anlattı.

Altın madalyayı Türkiye'ye ve Çorlu'ya getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yunusoğlu, bundan sonraki turnuvalar için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkurt ise, "Uluslararası alanda büyük bir başarı elde eden ve gururumuz olan Enis kardeşimiz bizi çok duygulandırdı. Bundan sonraki spor hayatında da kendisine başarılar diliyorum. Daha önceki ziyarette sevgili kardeşimizin dünya şampiyonu olacağına olan inancımı ifade etmiştim. Bunun gerçekleşmiş olmasından dolayı mutlu ve gururluyum." dedi.

Kaynak: AA