18.09.2019 14:46

Ergene Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında, "Ergene Belediyesi Atatürk Evi Projesi" protokolü imzalandı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Trakya Kalkına Ajansı binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Selanik'teki evin bire bir ölçülerle aynısını Ergene ilçesine yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Ben projemizin onaylanmasında başta Valimiz olmak üzere, belediye başkanlarımıza, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. Bu proje ortak bir proje, herkesin emeği var. 22 proje arasında yer alan Ergene Belediyesi Atatürk Evi Projesi 2019 yılı turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi mali destek programı başarılı asil projeler arasında birinci seçildi. Ergene Belediyesi yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen çok kısa sürede sesini tüm Türkiye'ye duyurdu duyurmaya da devam ediyor."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Ergene'ye yapılacak proje ile ilçenin bir cazibe merkezi haline geleceğini, yerli ve yabancı turistlerin uğrak adresi olacağını kaydetti.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine plaket

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kent Konseyi Plaket Takdim Töreni'nde, yürütme kurulu üyelerine plaket verdi.

Cemaliye Mahallesi'ndeki Muhacir Evi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Yıllar içinde pek çok faydalı projede siz değerli Kent Konseyi üyelerimiz ile bir araya geldik. Çorlumuz için önemli projelere imza attık; kimi zaman farkındalık yarattık, kimi zaman da kültür ve sanat etkinlikleri organize ettik ve daha pek çok aktivitede sizlerle bir araya geldik." dedi.

Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası sona erdi

Çorlu Belediyesi, Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü ve Çorlu Tenis İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen "3. Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası" sona erdi.

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Çorlu Tenis İhtisas Kulübü, Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü, Tekirdağ Tenis Kulübü ve Lüleburgaz Tenis Kulübü'nün yanı sıra ferdi sporcuların da katıldığı turnuvada 8, 9, 10, 12 yaş ve gençler kategorilerinde 150 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin ve Özcan Veysel Tunçcan, Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü Başkanı Korel Yüksel, Çorlu Tenis İhtisas Kulübü Başkanı Levent Kırca ile konuk spor kulüplerinin temsilcileri tarafından verildi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, "Çorlu'da bu tür organizasyonları daha sık yapacağız. Spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek." dedi.

Kaynak: AA