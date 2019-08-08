08.08.2019 10:16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen, motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve sınavlarda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Tekirdağ TSO Konferans Salonunda düzenlenen törene, Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Başkan Yardımcısı Göksel Karaevli, sayman üye Yılmaz Emer ve yönetim kurulu üyesi Mithat Saygı katıldı.

TSO Başkanı Cengiz Günay, törende yaptığı konuşmada, ISO 17024 standardına göre sınav ve belgelendirme TOBB öncülüğünde kurulmuş bir sınav ve belgelendirme merkezi olarak, 81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve borsalar işbirliğiyle sınav ve belgelendirme hizmetlerini tüm Türkiye'de verildiğini söyledi.

Günay, 47 kişinin belge almaya hak kazandığını ifade ederek, "Sınavları başarıyla tamamlayarak mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazanan arkadaşlarımıza yetki belgelerinin hayırlı uğurlu ve bol kazançlı olmalarını temenni ediyorum. Bu konuda eğitimler, sınavlar devam ediyor. Belgesini almamış arkadaşlarımızın da en kısa zamanda sınavlarını başarı ile geçerek belgelerini tamamlamalarını temenni ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sınavları başarıyla geçenlere sertifikaları takdim edildi.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette İnan'a Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Moralar ve Hayrabolu Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kemal Kurt eşlik etti.

Namık Kemal Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İnan, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, görev süreci boyunca üniversitenin ve bölgenin daha da iyi olması için çalışmalara devam ettireceğini ifade etti.

-Huzurevi sakinlerine ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (SEM) öğrenim gören öğrencilerle birlikte Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin taleplerini dinleyen ve ihtiyaçlarını soran Çınar, Süleymanpaşa'da yaşlı vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlerin yanısıra, hayata geçirilecek projeleri anlattı.

SEM öğrenci grubundan oluşan müzik topluluğu huzurevi sakinlerine müzik dinletisi sundu.

Çınar, burada yaptığı konuşmada, sosyal alanda gerçekleştirdikleri proje ve etkinliklerle, her kesimden ve her yaştan insana dokunduklarını belirterek, huzurevi yönetimi ve sakinlerine, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA