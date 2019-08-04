Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerini kaliteli kaba yem temini konusunda desteklemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin organizasyonu ve ilçe belediyelerinin katılımıyla kaliteli kaba yem hizmetinden yararlanmak isteyen besicilerin, hizmet birimlerine daha kolay erişmesi ve bilgi edinebilmeleri amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar, Tarım Komisyonu Başkanı Erhan Baştak ile Tarımsal Hizmetler Dairesi personeli ve ilçe belediyelerinin personeli katıldı.

"Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, 2014-2019 yılları arasında bin 880 besiciye bugüne kadar 183 bin 761 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Besicilere dağıtılması planlanan yem bitkisi tohumları hizmetinden yararlanmak isteyen besiciler üye oldukları süt üretici birliklerine, kalkınma kooperatiflerine veya ilçe belediyelerine başvurabileceği belirtildi.

NKÜ Yaz Spor Kursları tamamlandı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından farklı dallarda açılan ücretsiz yaz spor kursları tamamlandı.

Yaz kurslarını tamamlayan farklı yaş gruplarından minik öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile katılım belgeleri takdim edildi.

Spor Kompleksinde gerçekleştirilen törene Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mümin Kasap, akademisyenler, kursiyerler ve aileler katıldı.

Çakıcı, törende yaptığı konuşmada, yaz kurslarıyla çocukların tatillerini değerlendirip sosyalleşerek yeni şeyler öğrenmelerine vesile olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Uzman eğitmenler tarafından verilen derslerle 6 hafta süren kurslarda 265 öğrenci yüzme, tenis, jimnastik ve atletizm branşlarında eğitim aldı.

-Bilim, Sanat ve Spor Kampı

Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEKNOPARK arasında gerçekleştirilen Bilim, Sanat ve Spor Kampı işbirliği çerçevesinde I. Bilim, Sanat ve Spor Kampı sertifika töreni düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda hayata mutlu ve başarılı bireyler olarak hazırlanmaları hususunda sosyal, kültürel ve bilimsel aktiviteler içerisinde bulunmaları gerektiğini benimseyerek faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

I. Bilim, Sanat ve Spor Kampında, 20 ilkokul ve 20 ortaokul öğrencisi üniversite laboratuvarlarında, Teknoloji Geliştirme Ofisi ve Spor Komplesinde eğitim aldı.

Tören, öğrencilere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA