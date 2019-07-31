Ergene Belediyesi tarafından kurulan kurban pazarında hayvan satıları başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının başladığını ve vatandaşlara hizmet verildiğini söyledi.

2 bin 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvan kapasiteli alanda, kurbanlık satışının sıra aynı kesim alanının da bulunduğunu ifade eden Yüksel, belediye tarafından 16 küçükbaş kesim locası ve elektrikli caraskalın bulunduğunu dile getirdi.

Başkan Yüksel, 4 büyük baş kesim bölmesi ile vatandaşların daha hijyenik ve konforlu ortamda dini vecibelerini yerine getirerek kurbanlıklarını kesebileceklerini belirterek, "Kurban satıcılarımız için belediyemiz kurban pazarında ücretsiz su ve aydınlatma hizmeti verirken, kurban bayramı süresince en büyüğü Sağlık Mahallesinde olmak üzere 4 ayrı kesim bölgesinde vatandaşlarımız sağlıklı ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesebilecek" dedi.

Fatih Caddesi'nde kaldırım çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üst yapı düzenleme çalışmaları kapsamında, Fatih Caddesi'nde başlatılan kaldırım ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fatih Caddesi'nde başlatılan yol genişletme ve refüj çalışmalarının ardından üst yapı projesi kapsamında kaldırım çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde müteahhit firma tarafından yürütülen kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Sarıkurt, çalışmalarda ekskavatör, beko loder, kamyon ve 10 personelin görevli olduğunu kaydetti.

Sarıkurt, çalışmalar kapsamında Fatih Caddesine çift yönlü olarak 2 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapılacağını belirterek, "Kaldırım çalışmaları için yaklaşık olarak bin 100 metre bordür ve 2 bin 400 metre kaldırım taşı kullanılacak. Yürütülen çalışmaların iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA