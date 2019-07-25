Ergene Belediyesi tarafından yürütülen kaldırım yapımı ile kilit taşı uygulama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile tanıştırdıklarını ve ilçe genelinde kaldırım taşı uygulama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kaldırımları eksik olan mahallelerde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Başkan Yüksel, halktan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda ekiplerinin program oluşturduğunu aktardı.

İlçenin yeni kurulduğu için kaldırım ve kilit parke taşına ihtiyacın daha çok olduğunu dile getiren Yüksel, "Ergene'deki mahallelerimizde kaldırım sorununa çözüm bulmak adına ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kaldırım çalışmalarımız ilerleyen günlerde de İlçe genelinde devam edecektir" dedi.

Çorlu Belediyesi "Partner Kent" olarak kabul edildi

Çorlu Belediyesinin, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Partner Kent" başvurusu kabul edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana Çorlu halkını yönetim sürecine dahil etmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Katılımcı demokrasi anlayışı ve halkın yönetimde söz sahibi olmasının, hizmet prensiplerinin temelini oluşturduğunu kaydeden Başkan Sarıkurt, "Demokrasinin tam anlamıyla uygulanabilmesinde yerel yönetimler olarak bizlerin çok önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini düşünüyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarımız Avrupa Konseyi tarafından dikkate değer görülerek Çorlumuza 'Partner Kent' unvanının verilmesini sağladı. Biz de bu unvanın gerektirdiği şekilde Avrupa Konseyinin insan hakları ve katılımcı belediye anlayışına uygun olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA