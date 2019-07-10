Tekirdağ'da Otomotiv Ana Sanayi Yatırımları ve Tekirdağ'ın Avantajları konulu toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.

Toplantıda kurumlar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

-NKÜ'de mezuniyet

Namık Kemal Üniversitesinde Tıp Fakültesi 2018-2019 yılı eğitim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdoğan Güntekin, Tekirdağ Tabipler Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla, öğretim üyeleri ve ailelerin katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan 80 öğrenci, "Hipokrat yemini" ederek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Törende, Rektör Prof. Dr. Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut ve NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Güntekin konuşma yaptı.

Tören, genç doktorların keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.

-Yelken kulübünde yaz okulu ikinci dönemi başladı

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu ikinci dönemi başladı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığı yaz okulunda ikinci dönemin başladığını belirtti.

Kurslarda çocuk ve gençlere özgüven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek Uzel, şunları kaydetti:

"Kurslara gelen öğrencilerimiz haftada beş gün olmak üzere sabahları yelken, öğleden sonra yüzme ve yine İngilizce eğitimi ile devam ediyor. Yelken eğitimlerimizde Türkiye Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa oluşturduğu Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı'nı kullanıyoruz. Çocuklarımız ona göre sertifika alıyor."

Kaynak: AA