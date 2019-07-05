Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın Tekirdağ hakkında Vali Tavlı'ya bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Yıldırım'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tavlı'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

Abban'dan Rektör Şahin'e ziyaret

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Abban'a bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Şahin'e teşekkür ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA