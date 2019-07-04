Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anne Dostu Hastane Sertifikası almaya hak kazanan hastanelere sertifika teslim törenine katıldı.

Törene Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve sağlık personelleri katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Sağlık Müdürü Becerir bilgilendirme konuşmasını yaptı.

Vali Yıldırım da törende yaptığı konuşmada Anne Dostu Hastane Sertifikası almaya hak kazanan hastaneleri tebrik ederek, hastanelerin en iyi şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Ardından Vali Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ve Özel Çerkezköy Optimed Hastanesi başhekimlerine "Anne Dostu Hastane Belgelerini" taktim etti.

-Ambulans teslim töreni

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ilçelere verilen 5 ambulansın, teslim törenine katıldı.

Törene Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve sağlık personelleri katıldı.

Törende konuşan Vali Yıldırım, sağlık hizmetinde ambulansların bugünün vazgeçilmez araçlarından olduğunu söyledi.

Yıldırım, ambulansların Tekirdağ'a tahsis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Sağlık konusu söz konusu olduğunda ambulansların vazgeçilmezliği ortadadır. İçindeki donanımıyla, personeliyle bugünün ambulansları geçmişimizdeki bazı hastanelerden bile daha donanımlı haldeler. Neredeyse içinde küçük ameliyatların bile yapılabileceği ambulanslarımız var ve bu sebeple rahatsızlığı olan kişiler bulunduğu yerden en yakın sağlık kuruluşuna gelene kadar bile içeride müdahale edilebiliyor. Ambulanslar, sağlık merkezleriyle iletişim halinde olduğu için hastalara anında müdahale edilebiliyor, görüş alışverişinde bulunulabiliyor."

Konuşmaların ardından ambulans anahtarları Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ambulans şoförlerine teslim edildi.

Kaynak: AA