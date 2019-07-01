Tekirdağ'da fötr şapkalı muhtar olarak bilinen Hasan Kubilay (72) sigaranın zararlarına yazdığı şiirle dikkat çekiyor.

Aydoğdu Mahallesi'nde 20 yıldır muhtarlık yapan fötr şapkası ve titiz giyimiyle mahallelinin sevgisini kazanan Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada sigaranın zararlarına dikkat çekmek için şiir yazdığını söyledi.

Sigaranın kansere neden olduğunu ve herkesin bu alışkanlıktan uzak durması gerektiğini ifade eden Kubilay, "Gençlerin sigara içmemesini tavsiye ederim. Ben 25 yıl içtim,yaklaşık 32 yıl oldu sigarayı bıraktım. Hem cebinize zararı oluyor hem de vücudunuza zararı oluyor. Yaradan diyor ki 'benim verdiğini bir vücudu tahrip etmeye hakkınız yoktur.' Bu can biz emanet. Onun için sigaradan ve alkolden uzak durmayı vatandaşlarımıza öneriyorum. Sigaranın zararlarına dikkati çekmek için de şiir kale aldım. Amacım vatandaşlarımıza sanat yoluyla doğruyu göstermek." diye konuştu.

Kubilay, "Sigara" ismini verdiği şiiri şu mısralardan oluşuyor:

"Son durağım dudaktır. İçilir atılırım. Bulunmaz bir kumaşım. Her yerde satılırım. Gırtlak sokağında sizi beklerim. Size keyif vererek, ölüme iteklerim. İnatçı insanoğlu, içme desem de içersin. Yaşamak mı ölmek mi? Hangisini seçersin? Bırakın, içen içsin, sevenleri ağlasın. Doğa denge sağlasın. Tiryakiler kaybetsin, tekelciler kazansın. Her kim bu nasihati anlamıyorsa, bırakın iki seksen uzansın."

"Bitki Islahı ve Tohumculuk" toplantısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından "Bitki Islahı ve Tohumculuk" konulu toplantı düzenlendi.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada toplantısının Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin başkanlığında rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada toplantıda bitki ıslahı ve yerli tohum çalışmalarının masaya yatırıldığı, akademik çalışmalara hız kesilmeden devam edilmesini kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA