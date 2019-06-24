Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Toplu Sünnet Şöleni" kapsamında bu yıl 132 çocuk sünnet ettirilecek.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada Ergene Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan "Toplu Sünnet Şöleni" kapsamında 1 Temmuz tarihinde 132 çocuğun sünnet operasyonlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Çorlu'daki özel bir hastanede uzman doktorlar tarafından yapılacak olan operasyonlar sonrası çocuklara sembolik bir toplu sünnet düğünü de yapılacağını belirten Yüksel, bu faaliyeti her yıl geleneksel olarak devam ettirdiklerini kaydetti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yüksel, "Toplu sünnet etkinliğimiz de halkımıza sunduğumuz hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Sünnet, hem dinimiz hem de geleneğimizin gereğidir. Sünnet olacak tüm çocuklarımıza ve ailelerine şimdiden geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, son olarak Çobançeşme Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Altınay Sokak ile Celal Atik Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Sarıkurt, çalışmalar neticesinde Altınay Sokak'a 170 ton, Celal Atik Sokak'a 230 ton olmak üzere toplamda 400 ton asfalt serildiğini kaydetti.

Başkan Yüksel derneklerin etkinliklerine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde faaliyet gösteren derneklerin gerçekleştirdiği etkinliklere katıldı.

Başkan Yüksel, Ergene Samsunlular Derneği Bolluk Aşı, Ergene Kars Ardahan Iğdır ve Ergene Erzincan Tunceli Bingöl Dernekleri'nin düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldı.

Başkan Yüksel, düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla halay çekerek eğlendiğini belirterek, sosyal belediyecilik anlayışı ile kendisine yapılan davetlere katılmaya devam ettiğini kaydetti.

Hemşehri derneklerinin özellikle bu tür faaliyetleri ilçede sıklıkla yaptıklarını dile getiren Yüksel, "İlçemizde faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin yaptığı etkinliklere davet edildiğimiz taktirde katılım sağlıyoruz. Bu etkinliklerde, onlarla yemek yiyor ve eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA