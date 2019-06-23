Çorlu Belediyesi, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin isimlerini yaşatmak için anıt yapıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin ölümsüzleşmesi için Sarılar Mahallesi Hatıra Ormanı içerisinde bir anıt yaptırdıklarını söyledi.

8 Temmuz 2018 tarihini ve tren kazasını anıtlaştırarak acı kayıpları ölümsüzleştirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sarıkurt, "Çorlu'lu heykel sanatçımız Ersin Alyakut tarafından tasarlanan ve 5 metrekare kaide üzerine inşa edilecek olan anıtın yüksekliği 7 metre. Üst kısım eni 1 metre, alt kısım eni ise yaklaşık olarak 2.5 metre olacak. Sarılar Mahallesi Hatıra Ormanı içinde kazanın yaşandığı alandan görülecek şekilde inşa edilecek olan anıtın alt kaidesinde ise kadın figürünün önünde tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşımızı simgeleyen 25 çiçek, üst kaidede göğe yükselen kuş figürü yer alacak" dedi.

Sarıkurt ayrıca, kazanın ardından yaşamını yitirenlerin anısını yaşatabilmek ve hatıralarını ölümsüzleştirebilmek için yürüttükleri çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 8 Temmuz 2019 tarihinde anıtın açılış töreninin yapılacağını kaydetti.

Ergene Belediyesi stratejik plan toplantılarına başladı

Ergene Belediyesi stratejik plan çalışmaları kapsamında iç paydaşlar ve tüm birim yöneticileri ile dış paydaşların katılımıyla stratejik plan toplantılarına başladı.

Ergene Belediyesi Marmaracık ek hizmet binasında yapılan toplantıda, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca her seçim döneminden sonraki ilk altı ay içinde kurumsal stratejik planın hazırlanarak kabul edilmesinin, yasal bir zorunluluk olduğu anlatıldı.

Güçlü kadroları ve tüm enerjileri ile Ergene adına çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'yi birlikte yöneteceğiz sloganıyla çıkmış olduğumuz hizmet yolunda belediyemiz bünyesinde yapılan stratejik plan çalışmaları Ergene'miz için çok büyük önem taşıyor. Yapılan bu verimli toplantılarda birim yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak, Ergene için en iyi hizmetleri yapmak adına gelecek planları yapıyoruz. Belediyeler için stratejik planlama rehberi toplantılarımıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ergene Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu stratejik planlama rehberi toplantısının ikincisinin ise 1 Temmuz tarihinde saat 14.00'da Ergene Belediyesi Ulaş hizmet binasında gerçekleşeceği bildirildi.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları

Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfaltlama çalışmalarının ilgili ekipler tarafından yapıldığını söyledi.

zor geçen kış aylarının ardından yazın gelmesiyle beraber bir program hazırladıklarını belirten Başkan Sarıkurt, bu program dahilinde ilçede ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kendisinin de yapılan bu çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Sarıkurt, "İlçemizde bozulan ve deforme olan yollarımızda yaptığımız iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt uygulamalarına başladık. Belli bir program kapsamında yaptığımız asfaltlamalar, aciliyet sıralamasına göre devam ediyor. Bazı bölgelerde komple asfalt uygularken, bazılarında da lokal uygulamalarda bulunuyoruz" dedi.

Başan Sarıkurt ayrıca, yapılan çalışmalarda halkın taleplerinin de dikkate alındığını kaydetti.

Kaynak: AA