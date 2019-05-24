Süleymanpaşa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesi muhtarlarının eşlerine yönelik Edirne gezisi düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan muhtar eşlerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kenan Taşkın Edirne uğurladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Uzunlar, yola çıkan kadınlara hayırlı yolculuklar diledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Gezileri kapsamında gerçekleşen Edirne gezisine yaklaşık 60 muhtar eşi katıldı.

-Malkara'da okul güvenliği toplantısı

Malkara'da öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim görmeleri için "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara'da öğrenci ve öğretmenlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak ruh ve beden sağlıklarının korunması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Toplantıya, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, kurum ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA