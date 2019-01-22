Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy'e bağlı Gazi Osman Paşa ve Çorlu'ya bağlı Hıdırağa mahallerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Ekipler operasyonda, kullanıma hazır halde 6 fişek bozai ve birer fişek eroin ile esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y, C. K ve A.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hayrabolu ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği ziyareti

İstanbul'da faaliyet gösteren Hayrabolu ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği yöneticileri, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.



İlk olarak, Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak'ı ziyaret eden dernek üyeleri, Kaymakam Demiryak'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Dernek Başkanı Yaşar Yörük, ağırlık olarak İlçemiz'de ve İstanbul'un tamamında yaşayan üyelerimizi aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.



Kaymakam Demirayak da dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Dernek üyeleri daha sonra Hayrabolu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanlığı ve Lahana Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA