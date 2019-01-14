Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe Mahallesinde kurulan semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Başkan Yüksel, çevreye verdiği zararlar açısından naylon poşet kullanımını ortadan kaldırarak vatandaşları bez torba kullanmaya teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıtmaya devam edeceklerini belirten Yüksel, alınan karar ve kanunlara her zaman saygılı olduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarına ivme verdiklerini kaydetti.

Yüksel açıklamasında, "Daha öncesinde Sağlık Mahallesi semt pazarımızda vatandaşlarımıza bez torbalardan dağıtmıştık bugün de Velimeşe mahallemizde kurulan semt pazarında vatandaşlarımıza bez torba dağıtıyoruz. Halkımızı naylon poşet kullanımında doğaya vermiş olduğu zararları anlatarak kendilerinin alış verişlerde bez torba kullanmaları gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Marmaraereğlisi'nde yol yapım çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan yaptığı açıklamada, şehrin değişik yerlerinde eş zamanlı yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hava şartlarının elverişli olduğu her zamanı değerlendirdiklerini belirten Uyan, ekipleriyle belirledikleri program dahilinde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Uyan, yol yapım çalışmaları sırasında vatandaştan gelen talep ve isteklerin de dikkate alındığını ifade ederek, "İlçe genelinde belirlediğimiz program dahilinde yol yapım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin de göz önünde bulundurulduğu çalışmalarımızı ilçe merkezinin yanı sıra Sultanköy ve Yeniçiftlik mahallelerimizde de eş zamanlı olarak sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: AA