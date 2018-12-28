Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından kadınların meslek edinmeleri ve ek gelir sağlamaları adına açılan kuaförlük, biçki dikiş uygulama kursları yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan, açıklamasında, Yeniçiftlik Mahallesi ek hizmet binası kurs merkezinde açılan kuaförlük ve biçki dikiş kurslarıyla kadınların meslek edinirken, aynı zamanda da ev ekonomilerine katkı sağladığını söyledi.

Kurslara katılımın yoğun olduğuna dikkat çeken Başkan Uyan, "İlçemizde yaşayan kadınlarımızın meslek edinmeleri veya evlerine ek gelir sağlamaları amacıyla açtığımız meslek edindirme kurslarına olan ilgi bizleri çok mutlu etti. Burada kursiyerler meslek edinerek kendi iş yerlerini açabilecek donanıma sahip oluyor. Bazı kursiyerlerimiz ise el emeği göz nuru çalışmalarının satışını yaparak ek gelir elde ediyor. Kuaförlük, biçki dikiş, sır altı çini kurslarımız kursiyerler açısından çok faydalı. Meslek edindirme kurslarımız kapsamında farklı alanlarda da kurslar açarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çorlu'da ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanım eğitimleri başladı

Çorlu Belediyesi tarafından yürütülen ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri kazanım eğitimleri başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci, yaptığı açıklamada, atık grupları arasında değerlendirilebilir atıkların çok büyük bir bölümünü oluşturan ambalaj atıklarının nicelik ve niteliklerinin korunarak ekonomik değerlerinden istifade edilebilmesi ile birlikte bu tür atıkların oluşturacağı olası çevre sorunlarının önlenmesi için eğitimlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli hukuki ve teknik düzenlemeler yapılarak ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinin yürürlüğe konulduğunu belirterek, "Eğitimlerde doğaya zararlı olan atıkların ayrı toplanması sonucunda hem çevre kirliliğinin önlendiği, hem de doğal kaynakların korunduğu, böylece ülke ekonomisine de katkı sağlandığı öğrencilere aktarılıyor. Eğitimlerde öğrencilerin ve öğretmenlerin geri dönüşüme olan ilgileri gözlemleniyor. Yapılan eğitimler sonucunda ambalaj atıklarının çöpe veya doğaya gelişigüzel atılmaması, okullarımızda, iş yerlerimizde ayrı toplanması ve geri kazanım noktalarına bırakılması gerekliliği vurgulanıyor." ifadelerini kullandı.

Demirci, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 10 okulda planlanan eğitimlerinin Vehbi Günaştı İlkokulu ve Trakya Kolejinde başladığını kaydetti.

Marmaraereğlisi'nde ağaçlandırma çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesince ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Dereağzı Mahallesi ve ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde yer alan yeşil alanlara, refüjlere ve park alanlarına mevsimine uygun fidanların dikildiğini kaydetti.

Ağaçlandırmanın kent yaşamında ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Uyan, "İlçemizin daha yeşil ve her bölgenin daha güzel bir görünüme kavuşması için her yıl yaklaşık 4 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için öncelikle yaşadığımız yerin ağaçlandırılmasına önem veriyoruz. Ekiplerimiz kış mevsimine uygun türdeki fidanları belirlenen yerlere dikiyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha yeşil ve daha temiz bir ilçe bırakmak adına yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA