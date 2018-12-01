Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergene Belediyesi yangında evi hasar gören aileye destek verecek.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi 7. Sokak üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören gecekonduda yaşayan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evde incelemelerde bulunan Yıldız, ortadaki mağduriyetin giderileceğini kaydederek "Geçtiğimiz günlerde burada çıkan yangında maddi hasar oluşmuş ve ailemiz bu kış aylarında zora düşmüştür. En kısa sürede bu ailemizin yaraları sarılarak gereken yardım yapılacak." dedi.

Ergene'de her gün 60 ton çöp toplanıyor

Ergene Belediyesi her gün ilçe genelinde yaptığı çalışmalarda 60 ton çöp topluyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, sabahın ilk ışıklarında başlayarak akşam gece yarılarına kadar çöp kamyonlarıyla mesailerine devam eden Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin, ilçenin 17 mahallesindeki 6 bin adet çöp konteynırını her gün temizlediğini kaydetti.

Yüksel, 17 mahallenin geniş bir alanda yayılı olduğuna dikkat çekerek, konteynırların sürekli kontrol edildiğini ve her gün 60 ton çöpün toplandığını söyledi.

Marmaraereğlisi'nde devrilen ağaç kaldırıldı

Marmaraereğlisi ilçesinde, geçtiğimiz gün yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç yerinden kaldırıldı.

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir çam ağacı, geçtiğimiz gün ilçede meydana gelen şiddetli rüzgarda kırılarak yere devrildi.

Etraftakilerin belediye ekiplerine haber verdiği olaya müdahale eden Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede ağacı yerinden kaldırıp, çevrede oluşabilecek muhtemel tehlikeleri ortadan kaldırdı.

Yetkililer, kırılan ağacın yerine yenisinin dikileceğini de kaydetti.