Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesince asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde belirledikleri program dahilinde asfaltlama çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Şeyhsinan Mahallesi'nde devam eden çalışmaların kısa sürede bitirilerek diğer bölgelere kaydırılacağını belirten Sarıkurt, hava şartları kötüleşmeden bütün uygulamaların tamamlanacağını kaydetti.

Sarıkurt, çalışmaları planlarken halkın taleplerini de dikkate aldıklarını ifade ederek, "Şeyhsinan Mahallemizin en büyük caddelerinden biri olan Güney Caddesi ile bağlantılı sokaklarda yürütülen asfalt çalışmaları son hızla sürüyor. 16 personelle çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, Güney Caddesi ile bağlantılı sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Asfalt serim çalışmaları tamamlandığında yaklaşık 700 ton asfalt söz konusu bölgeye serilmiş olacak." dedi.

Ergene'de parklara şehitlerin adı veriliyor

Ergene Belediyesince şehitlerin isimlerinin verildiği parkların açılışı gerçekleştirildi.

Velimeşe Mahallesi'nde açılışı yapılan Şehit Piyade Onbaşı Sedat Mekan ve Şehit Jandarma Er Mustafa Erişen parkları açıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, şehit jandarma er Mustafa Erişen'in 1984 yılında doğduğunu, 2005 yılında şehit düştüğünü ifade etti. 21 yıllık kısacık bir hayatı şehitlik gibi en önemli mertebe ile tamamlayan bu vatan evladının adının parkta yaşatılacağını belirten Yüksel, diğer şehitlerin de isimlerinin parklara verileceğini kaydetti.

Yüksel, şehit piyade onbaşı Sedat Mekan'ın da 1995 yılında doğduğunu ve 2018 yılında şehit düştüğünü dile getirerek, "23 yıllık kısacık bir hayat. Yaşanacak kocaman ömürleri varken, onlar askerlik görevlerini yaparken şehit düştüler. Bu acı elbette şehit ailelerinin ocaklarına düştü ama bu acı her şehit haberinde olduğu gibi, hepimizin de yüreğine düştü. Onlar yalnızca sizin evlatlarınız değil. Onların anısını hep beraber yaşatmak da hepimizin ortak görevidir. Şehitlerimizin isimleri bundan böyle sonsuza dek bu parklarda yaşayacaktır." diye konuştu.

Başkan Sarıkurt Hürriyet Mahallesi sakinleriyle buluşacak

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinleyecek.

Daha önce Çobançeşme, Hatip, Silahtarağa, Alipaşa, Havuzlar ve Esentepe mahallelerinde gerçekleştirilen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmalarının 7'ncisi Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

4 Eylül Salı günü saat 20.30'da Hürriyet Mahallesi Muhtarlığının yanında bulunan Nazım Hikmet Ran Parkı'nda gerçekleştirilecek mahalle buluşmasında, mahalle sakinleriyle bir araya gelecek olan Sarıkurt, belediye çalışmalarını aktaracak ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp mahalle ile ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunacak.