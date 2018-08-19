Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, personeli ile bayramlaştı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Özdemirler Düğün Salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Albayrak, Tekirdağ'ın büyükşehir statüsü kazandıktan sonra gözle görülür bir gelişme sağladığını belirtti.

Daha güzel bir Tekirdağ için çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu onuncu bayramlaşmamız. İlk günden bugüne baktığımızda nereden nereye geldiğimizi çok iyi görüyoruz. Şu bir gerçek ki bu dönem çalışanlarımız için çok bereketli olmuştur. Tekirdağ'ın, yeni kurulan diğer büyükşehirler ile mukayese edildiği zaman iyi bir yere geldiğini görüyorsunuz. Eksikliklerimiz tabi ki vardır, ama göreceksiniz Tekirdağ ikinci ve üçüncü dönemlerinde Türkiye'de kendini daha da iyi gösterecektir. Bu duygularla sizin ve ailenizin Kurban Bayramını kutluyorum, Müslüman alemine barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."

"Bayramlar insanların kucaklaştığı günlerdir"

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalı, mesajında, bayramların kardeşlik, sevgi ve saygının perçinlendiği günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın Türk milleti için büyük önem arz ettiğini aktaran Mandalı, şöyle devam etti:

"Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayatımızın her döneminde aynı halis, niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız."