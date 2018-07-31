Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkmenli Mahallesi Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı açıklamada, çok amaçlı kültür merkezinde yürütülen, çalışmalar kapsamında kısa sürede ciddi yol kat ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım bedeli olan kültür merkezi projesi içerisinde sağlık merkezi, muhtarlık, nikah salonu, düğün salonu, kafeterya ve teras katı olmak üzere mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını ifade eden Uyan, bu merkezin bölgeye hizmet edeceğini aktardı.

Tekirdağ'ın büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte ilçede köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin olduğunu ve Türkmenli Mahallesi'nin de bunların arasında yer aldığını vurgulayan Uyan, şunları kaydetti:

"İlimizin büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını belirledik. İhtiyaçlarımız arasında en önemlisi olan kültür saraylarının temellerini attık. İki ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatımızda ikinci kata kadar gelindi. İnşaatımız kısa süre içerinde tamamlanacak. Çeşmeli ve Türkmenli mahallelerimizde temeli atılan kültür merkezlerimizle ilçemizin ve köyden mahalleye dönüşen tüm yerleşim yerlerimizin gelişmesini sağlayacağız."

Ergene'de çöp konteynerleri temizleniyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelindeki mahallelerde kullanılan çöp konteynerlerini temizliyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için belirlenen program dahilinde temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yaz mevsiminde hava şartlarının da ağır geçmesi nedeniyle ilçe genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olacak çöp konteynerlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yüksel, bütün bölgelere bu çalışmanın yayılacağını kaydetti.

Yüksel, Ergene'nin çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu aktararak, "İlçemiz geniş bir alana yayılmış bir yerleşim yeri. Bütün bölgelere yaz aylarında kötü kokulara ve görüntüye sebep olacak durumdaki çöp konteynerlerini temizliyoruz. Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde bütün bölgelere müdahale edecek." ifadelerini kullandı.

Ergene'ye yeni park müjdesi

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesine yeni park yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde park yapım çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Yeni parklar da yaptıklarını belirten Yüksel, şimdi de Marmaracık Mahallesi'nde yeni bir park yapmayı planladıklarını ifade etti.

Yüksel, yapımına kısa bir süre sonra başlanacak olan parkın alt yapı ve çevre sorunlarının çözüldüğünü kaydederek, "Göreve geldiğimiz günden beri, ilçe genelinde çok güzel parklar yaparak halkımızın hizmetine sunduk. İhalesi kısa bir süre önce tamamlanan yeni parkımızı Marmaracık Mahallesi'ne yapacağız. Toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni parkımızda, 3 bin 380 metrekare yeşil alan olacak." diye konuştu.