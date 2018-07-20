Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün tüm ilçe sahillerinde periyodik olarak yosun ve kum temizliği yapıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı açıklamada, ilçenin geniş bir sahil şeridine sahip olduğunu ve bunun için gerekli temizlik çalışmalarının rutin olarak her gün yapıldığını söyledi.

Ekipler tarafından Marmaraereğlisi ilçe merkezi, Sultanköy, Dereağzı ve Yeniçiftlik mahallelerinde bulunan halk plajlarında oluşan olumsuzlukları gidererek temizlik çalışmalarını yaptıklarını belirten Uyan, halkın her gün temiz bir plajda temiz bir denize girerek tatil yapma imkanı yakaladığını kaydetti.

Uyan, İstanbul'a yakınlığı ile Trakya Bölgesi'nin en çok tercih edilen tatil kentinin Marmaraereğlisi olduğunu ifade ederek, "İlçemiz İstanbul'a yakınlığı ve eşsiz sahilleri ile Trakya Bölgesi'nin en çok tercih edilen tatil kenti. Bizler de ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda özellikle hafta sonları yaşanabilecek yoğunluğa karşı tüm önlemlerimizi aldık. Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi görevlendirerek tatilcilerimiz için huzurlu bir ortam oluşturuyoruz. İlçemize tatil amaçlı gelen vatandaşlarımızdan özellikle çevremizi temiz tutmalarını istiyoruz." dedi.

Ergene'de yaz okulu kursları başladı

Ergene Belediyesi, ilçede bulunan öğrencilere yönelik yaz okulu kurslarının startını verdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene ilçesinde yaşayan çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak adına hayata geçirilen yaz okulu kurslarının, ilçe genelinde vatandaşların ve öğrencilerin memnuniyetiyle karşılandığını söyledi.

Basketbol, voleybol, halk oyunları, İngilizce, futbol ve görsel sanatlar kursuna katılan öğrencilerin kursların verildiği alana servisler ile götürülüp getirildiğini de belirten Yüksel, kurs kıyafetlerinin belediye tarafından karşıladığını kaydetti.

Yüksel, bu kursların çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Kurslar sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak durarak tatil boyunca eğlenceli zaman geçirmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak gençlerimizin, çocuklarımızın için sosyal, eğitsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz okulu kurslarımızı her yıl devam ettirme hedefindeyiz" diye konuştu.

Çorlu'da çevre temizliği çalışmaları

Çorlu'da, yaz ayları dolayısıyla mesire alanları ve parklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yaz ayları dolayısıyla özellikle mesire alanları ve parklarda oluşan yoğunluk nedeniyle ekipleri tarafından rutin olarak temizlik çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Halkın hafta sonları daha yoğun olmak üzere haftanın 7 günü açık alanlara, parklara bahçelere ve mesire alanlarına giderek burada piknik yaptığını ifade eden Sarıkurt, akşamları ekiplerin bu bölgelerde temizlik çalışması yaptığını kaydetti.

Sarıkurt, temizliğin önemli olduğunu belirterek, "İlçemizdeki mesire alanları, park ve bahçeler yaz ayları olması münasebetiyle yoğun günler geçiriyor. Hafta sonları başta olmak üzere çoluk çocuk bu bölgelere giden vatandaşlarımızın ardından, ekiplerimiz buralarda temizlik çalışmaları yapıyor. Yaz ayı boyunca bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.