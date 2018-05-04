Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Süleymanpaşa Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu tarafından "Meslek Tanıtım Şenliği" düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik çerçevesinde fotoğrafçılıktan çocuk cerrahisine, diyetisyenlikten veterinerliğe, özel sektör yöneticiliğinden mimarlığa çok sayıda meslek mensubu öğrencilere mesleklerini tanıttı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, etkinliğe katılarak kaymakamlığı anlattı.

Yurt, öğrencilerin kitaplardan bildiği, ismini duyduğu, sokakta karşılaştığı, ya da bir şekilde hizmet aldığı meslek mensuplarıyla yüz yüze görüşmesinin, kafalarında oluşan sorulara samimiyetle cevap bulmalarının ufuklarını açacağını belirterek, şenliğe katılan meslek mensuplarına teşekkür etti, okul tarafından hazırlanan katılım belgelerini verdi.

Kampüste Yaşam Fotoğraf Yarışması

Namık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kampüste Yaşam" konulu fotoğraf yarışması tamamlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 kişinin toplam 104 fotoğrafla başvurduğu "Kampüste Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülen ilk üç eserle sergilemesi yapılacak 24 yapıt seçildi.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cevat Atalay, Doç. Dr. Gökhan Unakıtan, Dr. Öğr. Üyesi Mahpeyker Yönsel, fotoğraf sanatçısı Yekta Ali Kurtuluş ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Öz'ün jüri üyeliği yaptığı yarışmaya sunulan fotoğraflarda spor, eğitim ve doğa temaları işlendi.

Eserlerin sergisi 7 Mayıs Pazartesi günü Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. İlk üç eserin sahiplerine de ödülleri verilecek.

Yarışmada birinci Emre Aslan, ikinci İrem Güldiken, ve üçüncü Erhan Yıldız oldu.

"Bir Vatanı Savunmak: Türkistan Şuuru" konferansı

Namık Kemal Üniversitesinde, "Bir Vatanı Savunmak: Türkistan Şuuru" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram katıldı.

Doç. Dr. Bayram, Türkistan'ın tarihi hakkındaki bilgi ve araştırmalarını katılımcılarla paylaştı.

Konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.