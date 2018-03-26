Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu Üyesi Aleyna Albayrak, 2014 yılından bu yana çektiği fotoğraflardan oluşan bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yaşam Merkezi giriş katında açılan sergiyi rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, rektör yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan Soysal ve Prof. Dr. Şefik Kurultay, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverler ziyaret etti.

Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve beraberindeki rektör yardımcıları, tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Aleyna Albayrak'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ağırlıklı olarak sokak ve portre fotoğraflarından oluşan sergi, Sosyal Yaşam Merkezi giriş katında bir hafta boyunca gezilebileceği belirtildi.

Süleymanpaşa'da fidan dikildi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri ile Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi ve Süleymanpaşa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Süleymanpaşa Belediyesi Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.

Etkinlikte öğrencilere özel kartlar dağıtıldı ve bu kartlara isimlerini yazan öğrenciler diktikleri fidanlara kartlarını bağladı.

Fidan dikimine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da katıldı.