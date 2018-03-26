Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergeneli kadınlar tarafından el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Doğal Ürünler Pazarı açıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde açılan pazarda, kadınların kendi el emeği ürünler, satışa sunuldu.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun başarısının her yıl üstüne bir şeyler katarak çalışan Ergeneli kadınlara ait olduğunu söyledi.

Bu sebeple de emeği geçen tüm Ergeneli kadınlarla iftihar ettiğini belirten Kızıltoprak, "Ergene'de bulunan kaliteli tarım ürünlerimizin devamının gelmesinde kadınlarımız büyük bir rol üstleniyor. Unutulan ya da unutmaya yüz tuttulan geleneksel değerlerimizi ve lezzetlerimizi yaşatan bu kadınlarımıza herkesin önünde bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Nuh Nuhoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Nihal İşbilen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Dünya Tiyatro Günü

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uyan mesajında, tiyatronun insanları eğiterek eğlendirdiğini ve aynı zamanda da düşündürdüğünü ifade etti.

Tiyatro salonlarının, insanca duyguların öğrenildiği yerler olduğuna işaret eden Uyan, insana ve hayata dair her şeyi sahneden topluma sunan tiyatronun, bireylerin kendisinden başlayarak, toplumun iyiye, güzele, doğruya ulaşmasına vesile olduğunu kaydetti.

Uyan, "Kültürel gelişimin ve toplumsal kalkınmanın mihenk taşlarından olan tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba sarf eden tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediyesi, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ünal Baysan, yaptığı açıklamasında, hava koşullarının iyileşmesini fırsat bilerek ilçe genelinde bir program belirleyerek yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

En acil olan yerleri belirlediklerini ve buralar başta olmak üzere çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Baysan, "Hava şartları el verdiği sürece yol yapımlarına devam edeceğiz." dedi.