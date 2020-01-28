: Tekirdağ'dan elazığ'a yardım tır'ı yola çıktı

28.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:52

Tekirdağ'dan Elazığ'a yardım TIR'ı yola çıktı

TEKİRDAĞ'da, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar TIR'la yola çıkarıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, toplanan nakit yardımlarının gerekli ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Tekirdağ'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde daha önce yola çıkan 2 TIR dolusu yardımdan sonra oda ve borsalar tarafından hazırlanan yardım TIR'ı da Elazığ'a uğurlandı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 3 gün önce Elazığ'da, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da, Gaziantep, hatta Samsun'a kadar pek çok yerde hissedilen bir deprem meydana geldiğini söyledi. Yıldırım, "Deprem sonrası bir takım mağduriyetler oluştu. Son rakama göre 41 vatandaşımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. Üç gün içerisinde hiç kimse göçük altında kalmadı, herkes çıkartıldı. Görüyorsunuz Türkiye'mizin dört bir tarafından arkadaşlarımız depremde mağdur olduğunu düşündükleri insanlara yardım eli uzattılar. Şuanda göndereceğimiz TIR ikinci aracımız olacak inşallah. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. İnşallah bu malzemeler vatandaşlarımıza ulaştırılarak ihtiyaçları giderilmiş olacak. Bu yardımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yardım kamyonu dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve ilçe sanayi odası yetkilileri, AFAD Müdürü Recep Erol katıldı.

Kaynak: DHA

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