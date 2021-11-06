Tekirdağ'dan ekim ayında 124 milyon dolar ihracat yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ'dan ekim ayında 124 milyon Dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracat, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 23 arttı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Günay, Tekirdağ merkezli firmaların bu yıl ekim ayında 124 milyon 40 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Günay, şunları kaydetti:

"Ekim ayında ilimizden yapılan ihracat bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla, 2021 yılının 10 ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracat 1 milyar 116 milyon 929 bin doları bularak, 2020 yılının ilk 10 ayına göre yüzde 39 arttı.

Ekim ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürünler olarak, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik ürünler, hazır giyim konfeksiyon, tekstil, makine ve aksam, demir ve demir dışı metaller öne çıktı. Tekirdağ'dan ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, ABD, İspanya, İtalya ve Bulgaristan ön sırada yer aldı."

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