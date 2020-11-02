Tekirdağ'dan depremzedelere çamaşır makinesi yardımı
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Tekirdağ'dan depremzedelere çamaşır makinesi yardımı

02.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:49
Tekirdağ'dan depremzedelere çamaşır makinesi yardımı

Tekirdağ'dan depremzedelere çamaşır makinesi yardımıTEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi İzmir'de meydana gelen depremin ardından kurulan çadırlarda kullanılmak üzere, depremzedelere 30 çamaşır makinesi ile 10 kurutma makinesi gönderdi.

Tekirdağ'dan depremzedelere çamaşır makinesi yardımı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi İzmir'de meydana gelen depremin ardından kurulan çadırlarda kullanılmak üzere, depremzedelere 30 çamaşır makinesi ile 10  kurutma makinesi gönderdi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda kalan depremzedelerin kullanımı için 30 çamaşır makinesi ile 10 kurutma makinesi yardımında bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir Albayrak, "Depremi ilk duyduğumuz andan itibaren, itfaiye daire başkanlığımıza hemen talimat verdik. Buradan tam donanımlı 10 personelimiz ve 4 aracımızı İzmir'e gönderdik. Belediye olarak sürekli İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temas halindeyiz. Kendilerine bizden taleplerinin olduğunu sorduğumuz da bize çadır kentlerde çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi ihtiyacı olduğunu söylediler. Bizde 30 çamaşır makinesi ile 10 çamaşır kurutma makinesi hazırladık gönderiyoruz. İzmir'in yaralarının sarılması en büyük amacımız. Allah bir daha böyle depremler yaşatmasın" dedi. Konuşmanın ardından yardım kamyonu İzmir'e uğurlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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