Tekirdağ'dan Çin'e ihracat olacak ürünler denetlendi
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Tekirdağ'dan Çin'e ihracat olacak ürünler denetlendi

Tekirdağ'dan Çin'e ihracat olacak ürünler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'dan Çin Halk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak olan süt ürünleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetimden geçirildi.

Tekirdağ'dan Çin Halk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak olan süt ürünleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetimden geçirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Kontrol ekipleri ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kontrol görevlileri, Tekirdağ'daki fabrikalardan yurtdışına ihracat olacak gıda ürünlerini tek tek kontrol ediyor. Kontrol ve denetimlerden geçen ürünler ihracat uygun ise ihracat izni veriliyor. Bu kapsamda Gıda ve Yem Şube Kontrol görevlileri ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kontrol görevlileri Tekirdağ'dan Çin Halk Cumhuriyetine süt ve süt ürünleri ihracat talimatı kapsamında rutin denetim gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'dan Çin'e ihracat olacak ürünler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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