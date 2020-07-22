Tekirdağ'dan Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildi
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Tekirdağ'dan Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildi

Tekirdağ'dan Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bulunan Malkara Birlik Süt ve Süt Mamulleri (MAYBİ) işletmesinden Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildi.

22.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:17

Tekirdağ'dan Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bulunan Malkara Birlik Süt ve Süt Mamulleri (MAYBİ) işletmesinden Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildi.

Cumhurbaşkanı ile bakanlıkların girişimiyle Türkiye'den, Çin'e süt ve süt ürünleri mamullerine ihracat izni çıktı. Süt ve süt ürünleri üzerinde ihracat izni verilmesiyle Türkiye'den ilk ihracat MAYBİ işletmesinden 200 ton peynir altı suyu tozu konteynerlere yüklenip, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince mühürlenip Çin'e yola çıktı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, bakanlığın çalışmasının ardından Çin'in izin vermesiyle ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Öcal, "Bu konuda ülkemiz genelinde 54 firmaya izin verildi. Bizim Tekirdağ'da MAYBİ firmamız ilk olarak bu ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Bizde bundan dolayı gurur duyuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu Çin halk Cumhuriyeti'ne yapılan ilk ihracat olması sebebiyle bizim gurur kaynağımız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'den Çin'e ilk ihracatın Malkara'dan yapıldığını belirten MAYBİ Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan, bu günün Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yazgan, "Türkiye'de yaklaşık 3 yıldır yapılan çalışmalar sayesinde gerek Tarım Bakanlığımız, Gerek Ekonomi Bakanlığımız ve gerekse Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın ikili görüşmeleri neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile T0ürkiye arasında imzalanan süt ve süt mamulleri ihracatının önü açılmıştır. Bu ihracatta ilk sefer olarak 200 tonluk peynir altı suyu tozu ihraç ediyoruz. Proteini yüksek çikolata, bisküvi, çocuk maması ve birçok sektörün ara ham maddesi olan peynir altı suyu tozunu inşallah bundan sonrada Çin'e ve Uzakdoğu'ya ihracata devam edeceğiz. Yıllık hedefimiz 5 bin tondur. Bu rakamı minimum olarak söylemekteyim. Bunu Türkiye'deki gibi meslektaş firmalarımızın da başarılı bir ihracat yapacağını ve bu ihracat dolayısıyla Türkiye'ye tahminim 200 milyon dolarlık bir ihracat söz konusu olacaktır, Türkiye açısından. Uzakdoğu ülkelerine ihracatın önünün açılmasını mutlulukla karşılıyoruz. Tarım Bakanımıza emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına, Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Türkiye açısından çok büyük bir ülkenin, çok büyük bir pazarın önü açılmış oldu. İnşallah bundan sonrada aynı şekilde devam edecektir" diye konuştu,.

İlk ihracat için düzenlenen törende, 200 tonluk peynir altı suyu tozu ürünlerinin konulduğu 3 TIR, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince mühürlenerek Çin'e gönderilmek üzere Tekirdağ Limanı'na götürüldü.

Tekirdağ'dan Çin'e 200 ton peynir altı suyu tozu ihraç edildi

Kaynak: DHA

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