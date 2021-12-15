Tekirdağ'dan Bulgaristan'a 1 milyon euro'luk tuğla ihracatı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da bir şirkete ait tuğla fabrikası, döviz kurunun yükselmesi üzerine Bulgaristan firmasıyla 1 milyon euro'luk ihracat konusunda anlaştı. Anlaşmanın ardından tuğlaları gemi ve trenle gönderen firma sahibi Nurettin Ekmekçioğlu, "Fabrikamız daha önce yüzde 60 kapasiteyle üretim yapıyordu. Bu anlaşmayı yapınca kapasite artırarak şu anda 200 kişiyle 3 vardiyada yüzde 100 üretime geçtik" dedi.

Bulgaristan'ın para birimi levanın Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla bu ülkede faaliyet gösteren firmalar, Türkiye pazarına yöneldi. Tekirdağ'da tuğla üretilen firma, Bulgaristan firmasıyla 1 milyon euro'luk anlaşma yaparak, tuğla ihraç etmeye başladı. Kapasitesinin yüzde 40'ını Bulgaristan'a ayıran firma, ürettiği tuğlaları da deniz ve demir yoluyla ülkeye göndermeye başladı. Tuğla fabrikası sahibi Nurettin Ekmekçioğlu, 1,5 ay önce Bulgaristan'dan gelen firma yetkililerinin ürünlerinden örnekler aldığını ve ülkelerinde inceleyip beğendiklerini söyledi. Ekmekçioğlu, "Ürünlerimizin standartlara uygun, dayanıklı olduğu anlaşılınca Bulgaristan'dan birkaç firma geldi. Bunlar sadece mallarını Bulgaristan'a satmıyorlar. Romanya, Makedonya gibi Balkan ülkelerine de pazarlıyorlar. Biz de kabul ettik. Onların istediği standartlarda üretimimizi yaparak mallarımızı sevk etmeye başladık. Gemi ve trenle mallarımızı gönderiyoruz. Başlangıçta üretimimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Bunlar Eskişehir'den de trenle kiremit alıyorlar" dedi.

Nurettin Ekmekçioğlu, şu ana kadar geri yollananlar hariç, içinde 145 bin tuğlanın bulunduğu toplam 75 vagonun Bulgaristan'a gönderildiğini kaydetti.