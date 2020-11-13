Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü trenle Avrupa'ya gönderildi

Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü taşıyan tren, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Avrupa'ya uğurlandı.

Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü taşıyan tren, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Avrupa'ya uğurlandı.

Tekirdağ'dan Avrupa'ya İlk İhracat Yükü Taşıyan Treni uğurlama törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel katıldı. İlk ihracat yükü olan tır dorseleri ve konteynerler, limandan trene alındı. Yükünü alan Avrupa yolcusu tren demiryolu ile Tekirdağ'dan Bulgaristan'a taşınmak üzere yola çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı